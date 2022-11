Quattro grammi di coca in auto: denunciato un pusher di Sanluri

Ieri a Lunamatrona, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 44enne residente a Sanluri, con pregiudizi di polizia a carico. Durante un servizio di servizio, i Carabinieri hanno controllato in via Risorgimento una Fiat Panda condotta dall’uomo e, durante la perquisizione personale hanno trovato 4 grammi di cocaina, racchiusa in un involucro di cellophane, che è stata sequestrata.