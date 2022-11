Cagliari, bolletta da 5300 euro per un ristoratore: “Metterò i miei piedi su Onlyfans”

Una bolletta della luce, l’ennesima, da infarto, quella che ha ricevuto Marco Milia, ristoratore di Cagliari. 5300 euro, bimestre settembre ottobre, da pagare al più presto. Non è il primo e rischia di non essere l’ultimo salasso, purtroppo. E allora, ha deciso di pubblicare la bolletta, taggare quasi tutti gli altri colleghi della Marina e lanciare una provocazione: “Troverete le foto dei miei piedi su Onlyfans. Contattami in privato! Astenersi perditempo meglio se automuniti”. Un messaggio, ironico e tagliente, per cercare di smorzare una situazione da incubo, quella dei costi alle stelle dell’energia, che sta mettendo in crisi tutti dall’inizio dell’anno: “Da gennaio a oggi ho pagato già ventimila euro, non era mai successo. È chiaro che quella di Onlyfans è una provocazione, un modo colorito per fare capire a tutti la situazione drammatica che stiamo vivendo”.

Milia, titolare di tre locali sparpagliati nel centro storico e nel direttivo del consorzio dei negozianti, trema all’idea di ricevere altre bollette della luce salatissime: “Ma i politici non avevano promesso di aiutarci? Spero che il nuovo governo di Giorgia Meloni riesca davvero a farlo e che i prossimi pagamenti siano più bassi”.