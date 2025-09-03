Quartucciu, spaghetti ai vermi acquistati e mangiati da una famiglia: “La querela e una diffida alle forze dell’ordine e alla Asl non gliela toglie nessuno”.

Brutta sorpresa per un cittadino che ha raccontato l’avventura pubblicamente, con le immagini degli intrusi tra gli spaghetti: “In un pasto acquistato su Delivero di un noto ristorante” sono stati rinvenuti “questi vermi, sono tre, di cui due vivi e vegeti”. Sono andato due volte chiedendo spiegazioni, mi è stato detto di fare ricorso per i 10 euro, ovviamente non era un discorso di soldi ma ben altro. Mi hanno detto di tornare e che avrebbe chiamato un responsabile, dopo altri 15 giorni nessuno mi ha mai contattato. Sono stato liquidato una terza volta da una figura interna che mi ha detto che il ristorante non sa cosa dirmi. Io ovviamente gli ho detto che mia figlia ha mangiato tre bocconi di quella pastasciutta al sugo, pododoro e bufala, e che volevo spiegazioni di cosa fossero quelle cose dentro”.

Niente da fare, nessuna comunicazione ufficiale e il cittadino promette di far presente la situazione alle istituzioni di competenza.