Tragedia questo pomeriggio in pieno centro a Lisbona. La nota funicolare, per motivi ancora da accertare, Elevador da Glória è deragliata. Non si conosce ancora il numero preciso delle persone nel momento dello schianto a bordo del mezzo ma il bilancio è già pesantissimo: almeno 3 morti e una ventina di feriti.

Da quanto si apprende, dopo il deragliamento il mezzo è precipitato su edificio in Rua da Glória, vicino a Avenida da Liberdade.

Un dramma accaduto nel cuore della capitale portoghese: la famosa funicolare collega Restauradores a Príncipe Real. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco insieme a decine di soccorritori e personale della protezione civile.

Si pensa che la causa dell’incidente possa ricondursi alla rottura di uno dei cavi.