Cagliari, corso gratuito per proprietari di cani

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Cagliari ha organizzato, per i giorni 8 novembre, dalle ore 14:30 alle ore 18, e 9 novembre dalle ore 9 alle ore 18, nella sala conferenze dell’IZS di Elmas, un incontro intitolato “Corso di formazione per proprietari di cani”.

Obiettivo del corso è favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario al fine di consentire l’adeguata integrazione dell’animale nel contesto sociale.

In una società sempre più urbanizzata, il cane non è soltanto un compagno, ma rappresenta anche un insieme di obblighi che l’uomo deve assumersi. Un proprietario informato e un cane educato realizzano, in genere, una convivenza più serena e soddisfacente.

Argomenti trattati

– l’etologia canina;

– lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);

– il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;

– la comunicazione intraspecifica ed extraspecifica. Comunicazione olfattiva, acustica e visiva;

– la relazione uomo – cane: errori di comunicazione;

– come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento;

– normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.

Informazioni utili

SEDE DEL CORSO:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Elmas (Cagliari) – Via dell’Acquedotto Romano Zona Industriale Est – Comprensorio Istituto Agrario

Date e orari: 8 novembre dalle ore 14:30 alle ore 18:00 e 9 novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

DOCENTI

Dr.ssa Stefania Forlin

Med. Vet. Dirigente Area C, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ASL Ogliastra

Esperto in comportamento con Master 2° livello in medicina comportamentale con approccio cognitivo- zooantropologico, iscritto liste FNOVI Socio SISCA (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) ; Veterinario Esperto in IAA, coadiutore del cane e referente Dott.ssa Giuseppina Edvige Murino

Med. Vet. Dirigente Area C, Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ASL Ogliastra

Formatore Patentino per proprietari di cane

MODALITÀ ISCRIZIONE

L’apposito modulo di richiesta presente sul sito della ASL di CAGLIARI dovrà essere inviato a: [email protected]

PARTECIPANTI

Sono 30 le domande che verranno accolte in ordine di arrivo. La priorità verrà data ai possessori di cani a cui è stata prescritta la partecipazione obbligatoria al corso.

COSTI: il corso è gratuito

ATTESTATO: al superamento del test finale verrà rilasciato l’attestato