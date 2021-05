Quartucciu, schianto auto-moto in via Rosselli: ferito un portapizze

Incidente in serata a Quartucciu, in via Rosselli, tra un’automobile e il motorino guidato da un portapizze, non distante dal museo ribattezzato “la caffettiera”. Ad avere la peggio, anche se fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, come spiegano dalla sede del 118 di Cagliari, è stato proprio il portapizze. Soccorso da un’ambulanza, gli è stato assegnato un codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.