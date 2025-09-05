Quartucciu, pecore al pascolo nel parco comunale: protestano i cittadini. Prato verde sfoltito e un tappeto di escrementi “dove giocano i bambini” e non è la prima volta volta che capita. Il sindaco Pietro Pisu, informato della presenza degli ovini, si è recato sul posto per rintracciare il proprietario del gregge, per risolvere il problema ed impedire che ricapiti. Il vicesindaco Elisabetta Contini ha rassicurato i cittadini per una bonifica immediata dell’area.

Tanta erba verde da masticare, niente di più bello per il gregge di pecore che durante il pomeriggio di due giorni fa ha fatto merenda dove generalmente giocano i bimbi e transitano decine di residenti a passeggio anche con il proprio amico a quattro zampe. Ospiti non graditi però dagli avventori del parco per i possibili parassiti e gli escrementi lasciati a terra. Anche l’anno scorso era accaduto lo stesso fenomeno, gli animali erano stati avvistati pascolare nel prato verde e, anche allora, non eranao passati inosservati. “La gestione del problema non è semplice” ma le istituzioni locali sono impegnate al fine di risolverlo definitivamente.