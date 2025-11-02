Quartucciu, in fiamme il tetto di un’abitazione: i Vigili del fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera struttura.

I Vigili del fuoco della del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 22 di ieri, sabato 1 novembre,

per l’incendio di una porzione del tetto in legno di un’abitazione di due piani in via Nazionale a Quartucciu.

Sul posto hanno operato squadre della centrale operativa di viale Guglielmo Marconi.

Con tre automezzi, nove operatori e l’ausilio di un autoscala, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, rimosso il materiale combusto e messo in sicurezza l’area.

Evitata la propagazione delle fiamme all’intera struttura e agli appartamenti adiacenti.

L’intervento si è protratto per tre ore circa.

Avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

Non si segnalano persone coinvolte.