Quartucciu, in fiamme il tetto di un’abitazione: i Vigili del fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera struttura.
I Vigili del fuoco della del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 22 di ieri, sabato 1 novembre,
per l’incendio di una porzione del tetto in legno di un’abitazione di due piani in via Nazionale a Quartucciu.
Sul posto hanno operato squadre della centrale operativa di viale Guglielmo Marconi.
Con tre automezzi, nove operatori e l’ausilio di un autoscala, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme, rimosso il materiale combusto e messo in sicurezza l’area.
Evitata la propagazione delle fiamme all’intera struttura e agli appartamenti adiacenti.
L’intervento si è protratto per tre ore circa.
Avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.
Non si segnalano persone coinvolte.