Nelle ultime ore, i carabinieri della Stazione di Villasor, con il supporto dei colleghi di Serramanna, Villamar e Samatzai, hanno tratto in arresto un 27enne marocchino, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L’intervento si è reso necessario dopo l’ennesimo episodio di minacce e vessazioni che il giovane avrebbe rivolto ai propri genitori conviventi, nel tentativo di ottenere denaro da destinare verosimilmente all’acquisto di sostanze stupefacenti. Giunti presso l’abitazione di famiglia, i carabinieri hanno constatato la gravità della situazione e, dopo aver riportato la calma, hanno proceduto all’arresto del giovane. Terminate le formalità di rito, il 27enne è stato trasferito a Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.