Intervento dei Vigili del fuoco dopo le ore 2:30, in viale Monastir a Cagliari, per un vasto incendio che ha coinvolto 9 automezzi in sosta di proprietà di una ditta che tratta il noleggio di piattaforme aeree autocarrate.
Numerose le segnalazioni pervenute alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari,
che ha inviato sul posto squadre della sede centrale di viale Guglielmo Marconi.
Dopo circa due ore di impegnativo lavoro per effettuare le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco
hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.
Evitata la propagazione delle fiamme ad altri automezzi e ad un capannone adiacente.
Non si registrano persone coinvolte.
Sul posto anche la Polizia.