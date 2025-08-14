I carabinieri della stazione di Villasimius hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del posto, ritenuto responsabile di furto aggravato. I militari, intervenuti immediatamente dopo la segnalazione di un furto in corso in un esercizio commerciale di articoli da regalo e souvenir, hanno individuato e bloccato l’uomo mentre tentava di allontanarsi nelle vie limitrofe dopo aver asportato un espositore con monili in argento. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.