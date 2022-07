Quartucciu, abitanti ostaggio di ragazzini terribili: “Adolescenti incivili tra musica a palla e sgommate”

Notti insonni per i residenti della zona di via Ruinas, la denuncia con tanto di filmato di Alice Massidda: “Giovani scatenati sino all’una di notte, carabinieri e polizia non fanno nulla. Siamo andati a parlargli, ci hanno risposto con parolacce e bestemmie: sfrecciano in motorino anche sopra i giardinetti”. GUARDATE il VIDEO