Quartu, fiamme e paura a Pitz’e Serra: il fuoco quasi lambisce i palazzi. La foto del nostro Davide Loi dell’incendio scoppiato nel pomeriggio in via Irlanda, nei pressi del lavaggio: il pericolo era che le fiamme potessero raggiungere l’azienda Termo Solar, per fortuna il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio e non ci sono state conseguenze.