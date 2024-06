Quartu, vola fuori strada con l’auto e si ribalta a metà: donna soccorsa da un agricoltore eroe

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grave incidente, per fortuna senza serie conseguenze per l’automobilista, in via S’Ecca S’Arrideli a Quartu. Una donna alla guida di un Fiat, ultrasessantenne, ha perso il controllo del volante, si è schiantata contro un cancello e l’auto si è semi ribaltata. Tra i primi a soccorrerla l’imprenditore agricolo Emiliano Moi, titolare di un’azienda a pochissimi metri di distanza dal luogo dell’impatto: “L’ho aiutata, insieme ad altri automobilisti. Prima abbiamo riposizionato l’auto dritta e, poi, ci siamo subito sincerati delle sue condizioni di salute. Era sveglia e vigile ma dolorante”. Sul posto sono arrivate due ambulanze e la guidatrice è stata trasportata all’ospedale per una ferita ad una gamba. Nulla di grave, fortunatamente, alla fine. Ingenti, invece, i danni subìti dall’automobile. La paura di piangere una nuova vittima della strada, però, per chi conosce bene via S’Eccca S’Arrideli, c’era stata davvero tutta anche stavolta.

“È una strada che ha dei tratti troppo pericolosi, si tratta del secondo grave incidente dall’inizio dell’anno e, in estate, l’arteria è molto trafficata”, osserva Emiliano Moi. “Servono sicuramente dei marciapiedi per renderla più sicura, e non guasterebbe assolutamente nemmeno più illuminazione. Si è intervenuti su via Leonardo da Vinci e via dell’Autonomia Regionale, mi auguro che al più presto arrivi il turno di via S’Ecca S’Arrideli”.