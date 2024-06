Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura per un bambino di 10 anni che, in via Dante a Norbello, nell’Oristanese, è stato travolto da un cavallo che l’ha trascinato per diversi metri. Stando a una ricostruzione che arriva da fonti mediche, il piccolo stava guidando un monopattino e dietro di lui c’era l’animale, legato ai suoi polsi. All’improvviso la caduta: il bimbo è stato trasportato con l’elisoccorso al Brotzu e subito trasferito in Chirurgia pediatrica: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi e i medici sono già all’opera per curargli le ferite e le abrasioni riportate sia durante la caduta sia durante il trascinamento da parte del cavallo. I dottori, prima di intervenire, l’hanno sedato.