Incidente in via Leonardo da Vinci a Quartu. Una donna al volante di un’utilitaria, forse a causa dell’alta velocità o per un malore, ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada. Ingenti i danni alla vettura, solo qualche leggera ferita per lei: nell’impatto ha battuto la testa violentemente contro il poggiatesta del sedile ed è stata portata al Brotzu in codice giallo. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia Locale.