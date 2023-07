Truzzu bocciatissimo a Cagliari: è al terzultimo posto nella classifica dei sindaci più graditi d’Italia

La pagella annuale sui sindaci del Sole 24 Ore boccia sonoramente il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, facendolo precipitare al terzultimo posto della classifica, l’85° sugli 87 primi cittadini sottoposti al giudizio dei loro stessi elettori, con il 43% di consensi. La classifica del Sole si basa proprio sul gradimento dei cittadini nei confronti del loro sindaco. Truzzu peggiora rispetto all’anno scorso, perdendo il 7,1% dei consensi e scivolando in basso di altre due posizioni.

Truzzu, che potrebbe persino puntare alla guida della Regione, ha già annunciato la sua ricandidatura a sindaco a giugno del 2024, quando si terranno le elezioni comunali, poco dopo le regionali di febbraio. I cagliaritani, insomma, non sono soddisfatti di come in questi 4 anni la loro città è stata amministrata: fra gli aspetti più critici, la gestione dei rifiuti, i cantieri e la viabilità, la sicurezza movida soprattutto nei giorni della movida e nei quartieri del centro storico.