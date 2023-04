Quartu, vandali scatenati nella scuola di via Prati: “Giardino ricoperto da rifiuti e pezzi di scooter”

“È stato un rientro scolastico infelice e traumatico quello dei bambini e dei genitori della Scuola dell’Infanzia di via Prati, facente parte dell’Istituto Comprensivo n.4 di Quartu Sant’Elena.” Così, con una nota ufficiale, si espone il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, guidato da Nicola Puddu. “Alcune madri ci hanno segnalato lo stato di degrado dell’edificio. Mercoledì mattina, nel giardino della scuola, sono stati rinvenuti rifiuti di diverso genere, persino pezzi di motociclo di sconosciuta provenienza. Non possiamo accettare che la buona fama dell’Istituto, la serenità di bambini, genitori e insegnanti venga intaccata da azioni vandaliche” continua la nota. “È risaputo che la zona in prossimità della Scuola presenta da tempo delle criticità non ancora affrontate. Si segnalano infatti il marciapiede e la strada dissestate dalle radici degli alberi piantati del cortile scolastico; situazione analoga a quella della scuola dell’Infanzia di via Cimabue dell’istituto comprensivo 3”, incalza Fratelli d’Italia.

“Le cattive condizioni di marciapiede e strada comporta che i genitori dei bambini con disabilità abbiano dei parcheggi riservati non agevoli e pericolosi; quindi, oltre al danno la beffa. Data la situazione, le madri dei piccoli di via Prati sono pronte a organizzare un comitato tra genitori e insegnanti, che sia voce delle criticità riscontrate. Facendoci carico del loro malcontento e manifestando piena solidarietà, ci rivolgiamo all’amministrazione cittadina e all’assessorato di competenza affinché si adoperino celermente per affrontare e risolvere il problema, con azioni concrete e mirate” conclude la nota. Il coordinamento di Fratelli d’Italia”.