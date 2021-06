Quartu, travolto dalla motozappa: grave un 79enne

Soccorso di persona a Quartu Sant’Elena, i Vigili del Fuoco soccorrono un uomo travolto da una motozappa mentre lavorava la terra.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta questa mattina intorno alle 9 in un terreno privato di via Dell’Autonomia Regionale Sarda in territorio del comune di Quartu Sant’Elena, per soccorrere un uomo di 79 anni ferito ad una gamba. Per cause ancora da accertare l’uomo è rimasto travolto da una motozappa mentre lavorava la terra.

Gli operatori operatori dei Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno estratto l’uomo dal mezzo agricolo e l’hanno affidato al personale inviato dal servizio di emergenza del 118 con due ambulanze, di cui una medicalizzata. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso.