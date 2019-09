Quartu, svolta sui rimborsi per le cure dei disabili: “Soldi in arrivo”

Si sono presentati pieni di rabbia negli uffici dell’assessorato delle Politiche sociali di via Cilea, con un unico obbiettivo: capire dove fossero finiti i rimborsi per le cure dei figli e parenti disabili. Una ventina di quartesi, dopo una mattinata di fuoco, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo la denuncia fatta a Casteddu Online, arriva la presa di posizione dell’assessora comunale alle Politiche sociali Martina Cambarau: “Stamattina ho parlato con gli utenti che si sono presentati in via Cilea, ho spiegato che per quanto riguarda la Legge 162 la lista di carico è stata già firmata dal dirigente, di conseguenza nei prossimi giorni incasseranno i contributi”. Sulla Legge 131, invece – quella che eroga i fondi per aiutare chi deve pagare un affitto, l’esponente della Giunta Delunas afferma che “per l’annualità 2019 sono state già pubblicate sul sito istituzionale del Comune le graduatorie provvisorie di idonei ed esclusi. Con la definizione delle graduatorie definitive si potrà procedere coi pagamenti”.

Infine, per quanto concerne l’annualità 2018, sempre con riferimento alla Legge 431, “si sta procedendo alla liquidazione del contributo. I pagamenti verranno effettuati sulla base di un’istruttoria atta a verificare la correttezza della documentazione presentata”.