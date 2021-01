Quartu, strada impraticabile in via Salsomaggiore: la denuncia di un residente

Strade poco praticabili nel litorale di Quartu Sant’Elena, in via Salsomaggiore, Sant’Andrea. La segnalazione giunge da un cittadino che spiega: “La situazione è pessima in quanto viviamo al buio senza fogne e con strade bianche che, con la minima pioggia, diventa come un fiume”.

Una situazione che va avanti da anni e che si ripresenta, in particolar modo, ogni volta che piove. Le opere di urbanizzazione, in queste zone nate decenni fa senza i giusti passaggi burocratici, spetterebbero ai residenti che non trovano ancora un giusto accordo tra loro.

“L’amministrazione – aggiunge il residente – è inesistente nonostante solleciti e petizioni. Si spera nella nuova giunta”.