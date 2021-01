Maltrattamenti di animali, l’allarme a Sinnai: “Cani e gatti uccisi e feriti con trappole”

Sinnai – Cani e gatti avvelenati, altri uccisi o rimasti feriti con delle trappole. L’allarme è lanciato da alcune persone che hanno rinvenuto i loro amici a quattro zampe morti o gravemente feriti e avvertono: “Attenti anche ai bambini”. Sinnai – Cani e gatti avvelenati, altri uccisi o rimasti feriti con delle trappole. L’allarme è lanciato da alcune persone che hanno rinvenuto i loro amici a quattro zampe morti o gravemente feriti e avvertono: “Attenti anche ai bambini”.

“A chiunque viva in zona Santa Barbara, che abbia animali o addirittura bambini state molto attenti. Da un paio di anni – scrive la proprietaria di un gatto rimasto ferito – qualcuno costruisce delle trappole a mano dove inseriscono cibo avvelenato, accompagnato da un chiodo (la trappola è come quella per i topi, ma più grande) non ha la barra in ferro, ma un chiodo che scatta nella gola appena il cibo avvelenato viene preso. Un altro dei miei gatti è morto e l’altro è di nuovo stato “bucato” alla gola, ma si è salvato. I carabinieri sono già stati avvisati più volte, e finalmente stanno procedendo”.

In una serie di immagini viene mostrato il povero felino seriamente ferito.