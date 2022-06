Quartu, stangata al ristoratore: “Multa di 450 euro perché non ho ritirato i mastelli”

Lo sfogo sui social è molto battagliero, ed termina con un “non mi avrete mai”. Renato Serafini, titolare di un ristorante-cozzeria in viale Colombo a Quartu, ha reso pubblica la multa ricevuta, oggi, dalla polizia Locale: 450 euro perché, il 12 ottobre 2021, gli agenti hanno effettuato un controllo, verso le 18:30 e hanno scoperto che i mastelli del suo locale erano stati svuotati ma si trovavano ancora sul marciapiede. Risultato? Sanzione, perché le regole sono le regole e vanno rispettate. Ma il ristoratore, inviperito e a tratti quasi incredulo, nel video che ha pubblicato sul suo profilo di Facebook e in vari gruppi social pubblici quartesi, non ci sta.

“Arrabbiato? No, quel giorno stavo lavorando e dopo poche ore che avevano svuotato i mastelli sono passati e li hanno trovati ancora fuori. Non nutro rabbia nei confronti degli agenti”, precisa Serafini, “perché so che si tratta di regole che, per me, sono sbagliate a monte e vanno cambiate. Ho, comunque, già fatto ricorso”. Non rimane che scoprire se lo vincerà o se, invece, dovrà mettere mano al portafoglio e scucire 450 euro.