Quartu sorride, netto crollo dei casi Covid: da 281 a 192 in sette giorni

L’effetto della quarta ondata del Coronavirus si affievolisce sempre di più anche a Quartu Sant’Elena. Sono 192 i cittadini positivi, dodici purtroppo in condizioni tali da aver dovuto rendere obbligatorio il ricovero in uno dei Covid hospital isolani. Ma il crollo netto, in sette giorni, dei casi di positività, c’è proprio tutto. Infatti, stando ai dati comunicati proprio oggi dall’Ats al Comune guidato dal sindaco Graziano Milia, la differenza è notevole: sette giorni fa, infatti, c’erano ben 281 positivi. E gli ottantanove casi in meno fanno ben sperare per un calo costante anche nelle prossime settimane.

Nelle ultime ventiquattro ore, inoltre, sempre stando ai dati ufficiali, si contano otto nuovi guariti e dieci nuovi positivi.