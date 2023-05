Quartu, sì allo studentato di 5 piani con mensa: “Potrà ospitare tra i 300 e i quattrocento giovani”

Decine di camere e bagni nuovi di zecca, in via Cilea, nel nuovo studentato pensato dalla Giunta Milia. Cinque milioni e mezzo, lavori a carico dell’Ersu e un polo studentesco vicinissimo al centro della città, a due passi da viale Marconi e viale Colombo. Il passo più importante, ancora più dell’inizio dei lavori, è stato fatto oggi con l’ok in Giunta al documento che sancisce l’ok alla progettazione. Cambio di rotta, quindi: con i locali per la Diabetologia sicuri in via Bizet, l’Assl non ha più bisogno dello stabile di via Cilea. E allora, ecco in arrivo cinque piani tutti per gli universitari. Il sindaco Graziano Milia ne aveva accennato più volte, adesso c’è l’atto definitivo. La conferma arriva dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Antonio Conti, che ha seguito passo passo tutto l’iter e tenuto i contatti con l’ente regionale degli studenti universitari: “si tratta di una costruzione significativa, contiamo di avere tra i 300 e quattrocento studenti. L’Ersu pagherà tutti i lavori, noi abbiamo fatot il nostro cedendo l’immobile, quindi rivitalizzando il nostro patrimonio comunale”.

Previsto, nello studentato, anche una zona lavanderia, una cappella e addirittura una saletta mortuaria, tutto al piano terra. Poi, sino al quinto, camere e bagni per centinaia di giovani che, presto, potranno trascorrere anche qualche anno consecutivo nella terza città della Sardegna.