Paura a Cagliari, bimba investita in via Flavio Gioia: è grave

Incidente poco prima delle 14 in via Flavio Gioia. Una bambina è stata trasportata al Brotzu con assegnato codice rosso per la frattura di un arto. L’incidente ha causato rallentamenti dal capolinea della linea 1 del Ctm di via Flavio Gioia. I rielevi a cura della polizia municipale.

Mattinata infernale per il traffico in città e disagi anche alle linee del trasporto pubblico. Oltre al sinistro di via Flavio Gioia, oggi un’auto in marcia ha preso fuoco in viale Poetto. Mentre in via XX Settembre un uomo è caduto dal monopattino ha causa di una buca stradale e ha sbattuto la testa. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione al Brotzu.