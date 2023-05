Cagliari, drammatico schianto in viale Monastir: muore un carabiniere di 28 anni

Drammatico schianto in viale Monastir a Cagliari. Un carabiniere di 28 anni, in sella ad una moto, è morto. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili: i medici del 118 hanno cercato di rianimarlo per almeno un’ora, ma inutilmente. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale per svolgere tutti i rilievi e le indagini del caso e far defluire il traffico.