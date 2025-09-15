Nelle prime ore del mattino, un 26enne disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle Forze di Polizia, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Quartu perchè ritenuto responsabile di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e reiterazione nella guida senza patente.

Il giovane è stato fermato dai militari mentre percorreva via dell’Autonomia Regionale Sarda a bordo di una Mercedes Classe A. Al controllo è emerso che era privo di patente di guida, mai conseguita, con reiterazione della violazione già contestata più volte nel corso dell’ultimo biennio.

La perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un bastone telescopico della lunghezza di 101 centimetri, un involucro contenente 5,38 grammi di hashish e una busta in nylon con 33,42 grammi di marijuana.