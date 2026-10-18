Auto, gomme, rifiuti: tutto va in fumo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Corrono i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ma la puzza rimane come il malumore dei residenti esasperati da questa situazione che va avanti da anni.

“Non ne possiamo più” spiega un cittadino a Casteddu Online, “siamo davvero stanchi di tutto ciò, non pare vero che nel 2026 si debba vivere così. Io sono un cittadino che vive nella zona, è veramente imbarazzante subire quotidianamente tutto questo schifo e sembra che le istituzioni siano impotenti innanzi a chi mette a repentaglio la salute di tutti noi”.

Le richieste sono quelle di un intervento mirato per identificare gli autori dei reati e applicare tutte le norme in vigore per porre fine allo scempio che quotidianamente si ripete sotto gli occhi di tutti.