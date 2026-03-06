Poteva avere un epilogo decisamente diverso ciò che è avvenuto questa mattina in una loggia di Via Sorrento a Quartu. È scoppiato improvvisamente un incendio, che ha messo in pericolo una famiglia e il suo cagnolino.

I Vigili del fuoco della centrale operativa del Comando di Cagliari, con due automezzi hanno circoscritto e spento le fiamme all’interno della struttura, evitando anche che venisse coinvolta l’abitazione adiacente e comunicante con la loggia.

I Vigili del fuoco tra le fiamme hanno localizzato e messo in sicurezza alcuni contenitori di GPL che venivano utilizzati per la cucina a gas.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Ferito il cucciolo, attualmente in cura in una clinica cagliaritana.