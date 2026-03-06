Una delle arterie principali di Cagliari nuovamente chiusa. Nel pomeriggio di oggi la caduta di alcuni calcinacci da un muro di proprietà dell’Università di Cagliari, ha portato la Protezione Civile comunale ad adottare, con decorrenza immediata, il provvedimento di chiusa temporanea della via Porcell.
La misura è stata adottata a seguito del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco. La riapertura, al termine delle operazioni di messa in sicurezza, verrà tempestivamente comunicata sui canali del Comune di Cagliari.