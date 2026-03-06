Comuni ricicloni: volano Monserrato e Settimo San Pietro, sprofonda Cagliari che si ferma al penultimo posto solo davanti a Pula: il capoluogo sardo è fanalino di coda con il 74,4% di differenziata. Nella classifica annuale della Città Metropolitana Villa San Pietro e Capoterra si aggiudicano il terzo e il quarto posto.

“Sono estremamente orgoglioso di annunciare che, per il terzo anno consecutivo, il nostro Comune si conferma un’eccellenza ambientale, conquistando il 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝗿𝗱𝗲𝗴𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗥𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼𝗻𝗶! Questo risultato, che ci ha garantito una 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 € 𝟭𝟮𝟭.𝟬𝟬𝟬, è la prova tangibile del vostro straordinario senso civico” spiega soddisfatto il sindaco Tomaso Locci.

“Un traguardo di questa portata è il frutto di una sinergia vincente. Desidero ringraziare sentitamente i Cittadini per la collaborazione quotidiana e la precisione nella raccolta differenziata”.

“Altra chiave del successo è la Collaborazione Istituzionale e Tecnica che ha creato la grande sinergia raggiunta tra l’Amministrazione, gli Uffici Comunali, la politica e gli operatori sul campo.

Un ringraziamento speciale va al nostro Assessore all’Ambiente, Saverio De Roma, per la guida, e all’Ingegner Piccardi per la competenza tecnica”.

Non mancano le polemiche: “Mentre gli altri continuano a parlare dell’immortalità dell’anima e a diffamare senza sosta questa amministrazione, l’amministrazione invece in silenzio e con i fatti dimostra che Monserrato è una città che è cambiata, che sta cambiando e che raggiunge sempre obiettivi che la rendono sempre una città migliore.

È grazie a questa collaborazione onesta ed al bene che ci dimostrate che possiamo continuare a lavorare bene per la nostra comunità, anche in mezzo alle difficoltà”.

Il riconoscimento viene assegnato ai Comuni della Regione Sardegna che raggiungono elevate percentuali di raccolta differenziata ed allo stesso tempo producono un totale di rifiuti a smaltimento inferiore o uguale a 75 kg annui per abitante.

Monserrato si inserisce nella categoria dei Comuni della città metropolitana di Cagliari, confermando con l’83% di differenziata ed una produzione di rifiuti a smaltimento pari a 65,2 kg pro capite (i dati sono riferiti all’anno 2024), un trend positivo e un impegno costante nel miglioramento delle performance ambientali

“Questo premio – dichiara l’Ing. Massimo Pera – Direttore operativo di Gesenu – rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra amministrazione, cittadini e operatori del servizio. La collaborazione della comunità è un elemento fondamentale per garantire standard sempre più elevati nella gestione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente. Questo risultato è stato possibile anche grazie all’applicazione del modello di tariffazione puntuale sin dall’anno 2024”.

Negli ultimi anni il servizio di raccolta differenziata è stato progressivamente ottimizzato, con interventi mirati al miglioramento dell’efficienza, al potenziamento delle attività di sensibilizzazione e al rafforzamento dei controlli sul corretto conferimento. Un percorso che punta non solo a incrementare le percentuali di riciclo, ma anche a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato e a rendere il sistema sempre più sostenibile, anche sotto il profilo economico.

Il premio “Comune Riciclone Sardegna” rappresenta dunque una conferma dell’impegno ambientale di Monserrato e uno stimolo a proseguire nel percorso di innovazione e miglioramento continuo del servizio.