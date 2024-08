Quartu, scappa senza pagare dopo aver mangiato spaghetti allo scoglio e pizza con bufala: 30enne argentino nei guai

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è accomodato insieme alla moglie e, in due, si sono dati da fare per riempirsi le pance: “Hanno ordinato spaghetti alla carbonara, spaghetti allo scoglio, una pizza con la bufala e preso due calici di vino e una bottiglia d’acqua”. Tutto consumato senza un solo lamento ma, al momento di pagare il conto, un trentenne argentino residente in Spagna, insieme alla moglie, si è allontanato dal locale La Fontanella, gestito da Roberto Pili a Flumini di Quartu. Il turista ha acceso il motore di una Yaris presa a noleggio e se n’è andato. Il titolare del locale, però, ha fatto in tempo ad annotare la targa e ha subito chiamato i carabinieri: “Non è che si sia rifiutato di pagare”, spiega Pili a Casteddu Online, “se n’è proprio andato come se niente fosse”. I militari della stazione temporanea di Flumini si sono messi subito sulle tracce della macchina e, grazie all’aiuto di una società di autonoleggio cagliaritana, sono riusciti a risalire all’identità del furbetto, che è stato denunciato a piede libero per insolvenza fraudolenta.

I carabinieri l’hanno rintracciato quasi all’ultimo: il trentenne, infatti, stava entrando all’aeroporto per imbarcarsi in un volo diretto a Madrid.