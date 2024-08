Beffa di Ferragosto, forti temporali previsti su metà Sardegna: ombrelli aperti anche a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La beffa meteorologica di Ferragosto 2024 è servita. Su metà Sardegna, stando all’allerta lanciata dalla Protezione Civile, sono previsti temporali isolati, anche forti, nel giorno clou dell’estate. Dopo un lunghissimo periodo di siccità il ribaltone meteo che può andare a guastare i piani di chi ha organizzato gite fuori porta, scampagnate all’aria aperta o, molto semplicemente, una giornata in una delle tantissime spiagge, tutte bellissime, dell’Isola. Il maltempo, criticità “gialla”, è previsto da mezzogiorno alle ventuno e riguarda le zone di Gallura, Logudoro e Flumendosa Flumineddu. Mappa sotto gli occhi, il nord, uno spicchio di ovest e tutta la costa est della regione. E, anche se nella cartina la zona di Cagliari e del Campidano è segnata in verde, cioè senza nessuna criticità prevista, le previsioni orarie mostrano almeno tre ore di rovesci, sempre nel pomeriggio ferragostano.

Per le aree gialle, come da prassi, viene confermato “il rischio idrogeologico per l’elevata probabilità che si manifestino temporali forti e isolati nel pomeriggio”. Ecco perchè “si invitano i cittadini alla massima prudenza e al rispetto delle avvertenze di Protezione Civile” già abbondantemente note. Ma, per la sicurezza di tutti, ve le riproponiamo di seguito: in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.