Quartu Sant’Elena, il sorriso di Asia Loddo risplende in un magnifico murale: realizzato grazie al contributo di tutti, gli amici hanno voluto omaggiare la ragazza attraverso questo ricordo.

Un incidente stradale ha spezzato la vita della giovane studentessa pochi mesi fa: era caduta dallo scooter a pochi chilometri da casa sua e, da quel momento, non aveva più ripreso conoscenza. In quella notte buia e uggiosa i suoi sogni si sono infranti, gettando nello sconforto la sua famiglia e i suoi tanti amici. L’ultimo dono di Asia è stato, pochi giorni dopo l’incidente, la donazione degli organi.

I suoi amici hanno voluto realizzare un murale per ricordarla, per affrontare il dolore di questa perdita improvvisa che ha catapultato i giovani nel mondo dei grandi, in quello dove non esiste solo spensieratezza e divertimento ma si devono fare i conti con la crudeltà che, spesso, incombe come un fulmine a ciel sereno.

E oggi i suoi amici ringraziano chi ha contribuito a realizzare il dipinto in cui Asia sorride, ancora una volta. “Ringraziamo a chi ha condiviso la raccolta fondi per creare il murales di Asia Loddo.

Per chi è riuscito a donare grazie infinitamente

Il murale finalmente è stato realizzato.

Grazie da parte degli amici e soprattutto della famiglia.

Che questo gesto possa arrivare alla nostra piccola Asia”.