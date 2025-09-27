Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro, nel corso di un servizio coordinato con le Fiamme Gialle della Sezione Aerea di Cagliari, hanno scoperto e distrutto una piantagione di cannabis indica nei pressi del galoppatoio fonnese dove era stato allestito un sofisticato impianto di irrigazione composto da oltre 2 km di tubazioni e un motore di estrazione di acqua sorgiva dal sottosuolo per agevolare la crescita delle infiorescenze utili per la produzione di marijuana in violazione dell’art. 73 del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (detenzione ai fini di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti).

Il servizio, concluso con il coordinamento della Procura della Repubblica di Nuoro, ha portato al sequestro della notevole quantità di piante rinvenute (circa 2.500) con elevate proprietà stupefacenti confermate da immediate analisi svolte dal laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari. Le infiorescenze, infatti, erano prossime a raggiungere la piena maturazione che avrebbe alimentato il mercato degli stupefacenti.

All’eliminazione della rigogliosa piantagione sequestrata, completata con il contributo della Agenzia Regionale FO.RE.S.T.A.S. in forza del protocollo di intesa promosso dalla Prefettura di Nuoro, si è accompagnata la ricerca di ogni traccia utile a individuare i responsabili con rilievi tecnici e analisi delle fonti di prova rinvenute compreso un sistema di videosorveglianza installato dagli stessi a protezione della coltivazione illegale.