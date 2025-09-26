Il sindaco Zedda ha accolto questa sera una delegazione di manifestanti per Gaza a palazzo Bacaredda.

“Cagliari è città di pace. Questa sera accogliamo ed esponiamo la bandiera palestinese in Comune”, le parole del primo cittadino. “Faccio mio l’appello di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’associazione dei Comuni d’Italia: “i sindaci siano costruttori di pace”. Facciamo in modo che lo siano anche tutte le cittadine e i cittadini. È un impegno comune e un lavoro collettivo non voltarci mai dall’altra parte, ma tendere sempre una mano a chi è in difficoltà.”

“A Gaza”, prosegue, “si sta commettendo un genocidio, una strage d’innocenti, bambine e bambini, una violenza continua e una violazione sistematica del diritto internazionale. Riconoscere la Palestina come Stato è necessario.Oltre alla Palestina, sono quasi 60 i paesi che soffrono situazioni drammatiche di guerra e conflitto. Oggi questa bandiera in Municipio li rappresenta tutti”.