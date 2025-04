Serata movimentata sulla spiaggia di Sant’Andrea, dove due turiste sono rimaste intrappolate con la loro auto nella sabbia. L’allarme è stato lanciato da un passante che, notata la situazione, ha subito richiesto l’intervento della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, le due giovani, forse per una bravata, avrebbero oltrepassato i dissuasori in cemento installati alla fine di via Taormina, proprio per impedire l’accesso ai veicoli. A bordo di una Fiat Panda, unico modello abbastanza piccolo da superare gli ostacoli, sono riuscite a scendere fino alla spiaggia, percorrendo un tratto di vegetazione spontanea. Dopo aver camminato per qualche metro sull’erba che cresce lungo l’arenile, l’auto è finita irrimediabilmente insabbiata. I tentativi di manovra per liberarsi si sono rivelati inutili, rendendo necessario l’arrivo degli agenti per gestire la situazione.