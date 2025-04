Un dolore che non può avere fine quello del del padre di Salvo Turdo, il 23enne ucciso in piazza a Monreale, in provincia di Palermo, durante una sparatoria sabato notte. Al momento le forze dell’ordine hanno arrestato il 19enne Salvatore Calvaruso, ma si cercano altri 4 complici.

“Faccio fatica a credere che sia accaduto. Penso sia un incubo ma poi mi rendo conto che è tutto vero. Che Salvo non c’è più. Come farò senza si lui?”, dice disperato il padre di Salvo Turdo, che ha perso anche il nipote, Andrea Miceli, di 26 anni. È stato lui a mettere prima al sicuro la sua fidanzata per poi andare in soccorso del cugino.

“Hanno distrutto due famiglie – continua a dire tra le lacrime – per me la vita non ha più senso”. A terra, nel cortile di casa, gli amici hanno lasciato dei fiori e dei pensieri per le vittime. Accanto a Turdo c’è anche Giacomo Miceli, il cognato e padre di Andrea Miceli. “Vogliamo giustizia. Giustizia vera”, dicono all’unisono.

“Queste non sono persone, non hanno sangue nelle vene”, afferma Giacomo Miceli. “Era un ragazzo solare, amato da tutti, responsabile e la sua grande passione era il calcio. O fanno giustizia o me la faccio io“.

“Non si può descrivere il dolore che proviamo, non si può descrivere”, aggiunge l’altro papà, “mio figlio lavorava e il sabato usciva solo per divertirsi e purtroppo hanno incontrato ragazzi che erano li’ solo con l’intenzione di uccidere. Non so se ora riusciremo ad andare avanti…”.

Una tragedia senza alcun senso per la quale i familiari sperano almeno di avere giustizia.