Quartu Sant’Elena, al via i lavori di riqualificazione della passeggiata del Poetto: ruspe e operai nuovamente in azione, rimossa la pavimentazione provvisoria che verrà sostituita con un bitume particolare e colorato.

Nuove passerelle, più ampie e spaziose, a creare una piacevole promenade per i visitatori del lungomare, nuove piste ciclabili, tanto verde messo a dimora con arbusti sempreverdi tipici della macchia mediterranea e con la piantumazione della grande pineta lineare, vera e propria “infrastruttura ecologica” pensata come elemento di ricucitura ambientale fra l’ecosistema marino e quello dello stagno retrostante. È questo il filo conduttore che guida la filosofia del mega intervento che vedrà la luce entro il 2025, come da cronoprogramma iniziale.

La riqualificazione “procede e si ferma per non creare disturbo alle attività e ai fruitori, ovviamente prevalentemente estivi” ha spiegato la consigliera Valeria Piras. “Quella che si sta rimuovendo è una pavimentazione provvisoria e verrà sostituita con la definitiva che avrà un bitume particolare e colorato, proprio perché il progetto lo prevede. Mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti come stia migliorando, ovviamente per far ciò bisogna sopportare qualche disagio, meglio ora che nel pieno della stagione”.