Cagliari, ancora disagi alla viabilità a causa della chiusura di via Mattei, che collega via Liguria a via Cadello. La strada è chiusa da tre settimane per lavori che, secondo quanto indicato, dureranno 150 giorni. La situazione sta causando un forte congestionamento del traffico nella zona, come segnalato da un residente, G. S. a Casteddu Online.

“Via Mattei collega via Liguria a via Cadello ed è chiusa da tre settimane per lavori che dureranno 150 giorni (come si vede dal video). La chiusura costringe tutti quelli che vogliono immettersi in via Cadello da via Mattei a proseguire in via Campania fino alla rotonda di via Is Mirrionis. Il traffico è congestionato fin da via Romagna, fronte Pacinotti, e oltre a questo problema ci sono anche tante macchine in doppia fila in via Campania che riducono le corsie da due a una, rallentando ancora di più il traffico”, spiega. Tuttavia, la chiusura di via Mattei sarebbe legata anche a un’altra criticità sulla viabilità locale: “Penso che la chiusura di via Mattei sia collegata alla parziale chiusura di una corsia in via Cadello (fronte edicola), anche questa causa di problemi di viabilità”. Infine, il cittadino sottolinea un ulteriore aspetto della vicenda: “Percorro via Cadello e via Liguria/Campania tutti i giorni e non vedo mai nessuno lavorare”. Un’osservazione che alimenta il malcontento tra i residenti, costretti a convivere con lunghe code e disagi senza riscontrare, almeno apparentemente, progressi nei lavori.