“Mi hanno rifiutato il vaccino Astrazeneca perchè ho avuto un ictus, silenzio totale da un mese”

Ha 74 anni, Andreina Racugno, ed è disperata: “Niente vaccino alla Fiera, mi hanno contattato dal Binaghi ma non ho fatto in tempo a rispondere. Sono anziana e soprattutto fragile, ho il diritto di essere vaccinata: tante altre persone mi stanno passando davanti”

A Radio CASTEDDU racconta: “Il 7 Aprile mi sono recata alla fiera per essere vaccinata e sono stata dichiarata non idonea al vaccino AstraZeneca, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato. Io il 3 maggio ho ricevuto una chiamata dal centralino, che poi è risultato essere del Binaghi, al quale non ho potuto rispondere e da allora non sono stata più contattata.

Io presumo che mi abbiano contattato per il vaccino perché molte persone che sono state dichiarate non idonee dopo di me, sono state richiamate ed io no. Sono molto preoccupata, ho delle varie patologie per questo non sono risultata idonea per il vaccino AstraZeneca”.

Risentite qui l'intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

