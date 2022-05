Quartu, risorge la Ss 554 con 3 rotonde e marciapiedi: progetto esecutivo entro l’estate

Riparte il progetto di rifacimento della Ss 554: in seguito a una rimodulazione integrativa delle prestazioni previste all’interno dell’originario capitolato contrattuale, l’amministrazione comunale di Quartu ha disposto la ripresa del servizio di progettazione esecutiva che comprende la realizzazione 3 rotatorie, la sistemazione degli asfalti e la viabilità complementare. La progettazione era rimasta sospesa dal 2019 in seguito all’emergere della necessità di un’integrazione d’indagine riguardante studi geotecnici ambientali e la redazione del Put (Piano utilizzo delle terre). L’amministrazione, in seguito a puntuale interessamento e verificata l’acquisizione delle necessarie integrazioni connesse al progetto, ha redatto in data 12 maggio 2022 apposito verbale, controfirmato dall’impresa appaltatrice, in cui si dispone la ripresa del servizio di progettazione esecutiva e si invita l’ATI affidataria a riprendere, con decorrenza immediata, tutte le attività per la redazione della progettazione esecutiva. All’interno del verbale è fissato altresì il cronoprogramma di esecuzione delle differenti prestazioni contrattuali e integrativi propedeutiche alla consegna del progetto esecutivo, che si calcola in circa 4 mesi.

Sulla Ss 554 di Quartu è prevista la realizzazione di tre rotatorie: in corrispondenza di via Guglielmo Marconi, via Pitz’e Serra e all’uscita del quartiere di Quartello, più precisamente all’altezza di via Italia. Il progetto prevede l’ampliamento della sezione stradale e la realizzazione della viabilità complementare. La carreggiata passerà infatti dall’attuale quattro corsie (due per senso di marcia), con larghezza complessiva di 15 metri, alle future sei corsie (tre per senso di marcia), di cui due preferenziali, dedicate ai mezzi per il trasporto collettivo. La nuova piattaforma stradale sarà completata in ciascun lato da marciapiede e pista ciclabile, per una larghezza complessiva di circa 37 metri. Sia i marciapiedi che la fascia di separazione tra le sei corsie saranno alberati. Un vero e proprio viale urbano, che oltre a facilitare l’immissione veicolare nei quartieri della città, renderà piacevole e fruibile la passeggiata pedonale e ciclabile, lungo la quale sono state previste fermate dotate di pensilina per gli utenti del trasporto collettivo, supportate dall’isola pedonale costituita da panchine, fontana, cestino portarifiuti e portabici. Carreggiate, marciapiedi, rotatorie e attraversamenti pedonali saranno ovviamente dotati di moderni impianti di illuminazione.