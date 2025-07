Quartu Sant’Elena – Rinchiusi in un trasportino, abbandonati sotto il sole cocente in una fermata dell’1Q a Flumini: due cuccioli salvati da morte certa.

“Nessun riparo per loro, nessuna possibilità di scappare, nessuno accanto a loro: solo il calore soffocante”. Sono stati ritrovati così due cagnolini che sono stati salvati da chi non si è voltato ma li ha presi con se denunciando, poi, pubblicamente, l’accaduto.

“Sono una futura taglia medio/grande. Chi li ha trovati non poteva voltarsi dall’altra parte e li ha portati temporaneamente a casa, ma non può assolutamente tenerli. Cerchiamo urgentemente un persona che li possa adottare, o anche solo uno stallo momentaneo, in attesa di un’adozione definitiva” si legge sui social.

Tantissime le condivisioni per i cagnolini abbandonati, testimoni dell’ennesimo atto di crudeltà messo in atto dalla mano dell’uomo.