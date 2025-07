Cervo attraversa la strada all’improvviso e manda in ospedale il conducente del mezzo che lo ha travolto: allarme animali selvatici nel Sulcis Iglesiente, lungo la sp 89 l’ultimo episodio. L’animale è morto.

Non solo Pula, Capoterra, Sarroch bensì anche Siliqua e territori limitrofi devono fare i conti con i grossi animali che, spinti probabilmente dalla sete e dalla fame, abbandonano i boschi in cerca dei beni primari per sopravvivere. Spesso, però, finiscono dove non devono, attraversano le strade extraurbane inconsapevolmente e vengono travolti dalle vetture in corsa con drammatiche conseguenze sia per chi guida che per gli stessi animali. L’ultimo episodio, segnalato da un cittadino, risale a ieri: animale deceduto e un ferito trasportato in ospedale. Una situazione che, a detta degli automobilisti, è sempre più frequente e “che necessita di misure urgenti da adottare da parte delle istituzioni di competenza” spiegano alcuni cittadini.