L’arte urbana torna protagonista a Quartu Sant’Elena con la terza edizione della Street Art Week, in programma dal 10 al 13 luglio lungo la Via del Mare – Viale Colombo, cuore pulsante della città. Quest’anno, più che mai, la manifestazione sarà una straordinaria fusione di creatività, cittadinanza attiva e solidarietà, con una forte attenzione alla promozione dei diritti umani. L’edizione 2025, promossa da Officine Verticali, Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, Cittadinanza Attiva OIKOS e Propositivo, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena, si inserisce in un importante percorso di riqualificazione urbana che il Comune sta portando avanti lungo Viale Colombo. “La Street Art Week ben si inserisce nel processo di restyling di viale Colombo che stiamo portando avanti e che sta incontrando la collaborazione del CCN La Via del Mare – ha dichiarato il sindaco Graziano Milia, “abbiamo appena terminato la posa del nuovo asfalto ed è già programmata per la prossima settimana la tracciatura della segnaletica orizzontale. Grazie al contributo degli artisti che parteciperanno alla rassegna, daremo ulteriore appeal alla strada, anche con i nuovi coprimastelli, ognuno appositamente decorato. La raccolta fondi a favore della Palestina è la ciliegina sulla torta di un’iniziativa che porta un contributo positivo sotto gli aspetti del decoro, dell’arte urbana e della sensibilizzazione riguardo i diritti umani”. Il progetto unisce arte e solidarietà in modo concreto. Durante la manifestazione, le opere realizzate in live painting verranno messe all’asta e parte del ricavato sarà devoluto all’ASGOP (Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica). Altra fetta di solidarietà in favore dell’Associazione Sardegna Palestina.

Nascerà una parete collettiva di circa 30 metri quadrati, chiamata Wall For Gaza, all’altezza del secondo semaforo di viale Colombo, su cui cittadini e artisti potranno lasciare un messaggio per la Palestina utilizzando solo i colori simbolo: rosso, verde e nero. L’iniziativa sarà coordinata dagli artisti partecipanti e dal FE.NA.L.C.. Una mostra, chiamata “NON IN MIO NOME” verrà ospitata dalle attività commerciali e ristorative che stanno collaborando (sui social si troveranno tutti i nomi delle attività aderenti). Sarà presente un QR Code che mostrerà tutte le riproduzioni delle opere messe in vendita da parte di 20 artisti, il ricavato delle vendite verrà interamente devoluto all’Associazione Sardegna Palestina per sostenere la ricostruzione dell’ospedale Al Awda a Gaza. La manifestazione, al 30 giugno (termine ultimo per presentare le domande di partecipazione) ha registrato oltre 65 candidature di artisti da tutta la Sardegna e non solo (le domande sono arrivate anche da Cuba e Londra), 9 di loro, opportunamente selezionati per il concorso “Urban Evolution”, si cimenteranno nella creazione di 12 stampe digitali che abbelliranno i coprimastelli lungo la via, trasformando la zona in una galleria urbana permanente a cielo aperto. Altri per “Fuori Vetrina” con la decorazione artistica delle serrande dei locali commerciali. I rimanenti saranno comunque parte attiva del progetto con i loro live painting e progetti di riqualificazione estemporanea durante la quattro giorni. Previsti anche laboratori per bambini, spettacoli, performance di break dance, contest musicali e serate di musica live su un palco itinerante (un furgone allestito per l’occasione). Modererà il rapper quartese Marco Angius, in arte SuWoha. Le opere selezionate saranno giudicate da una giuria popolare e una tecnica composta da La Fille Bertha, Alessandro Macciocco (Officina MUSH), Valentina Vinci (Propositivo), Marina Brunetti, in arte Marinetti ( Cittadinanza Attiva OIKOS ) e Myriam Quaquero (Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo). Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati (€1000, €600, €400). Tutti gli artisti che parteciperanno alla quattro giorni potranno anche aderire a un vernissage diffuso nelle attività commerciali aderenti. “Il nostro obiettivo è trasformare la Via del Mare in un polo creativo e partecipato, dove arte, musica e coesione sociale camminino di pari passo con il rilancio urbano ed economico del territorio”, ha commentato Luca Stocchino, presidente del Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, “la Street Art Week si conferma così un