Quartu, via al cantiere: chiuso per un mese il ponte di viale Colombo

Lavori in corso. Dopo lo stop estivo, verrà nuovamente chiuso per tutto novembre il ponte su viale Colombo. L’ordinanza del sindaco di Quartu Stefano Delunas è di oggi. Prevede “la sospensione della circolazione veicolare e pedonale in viale Colombo, in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza dell’area del cantiere stradale” e nel tratto compreso tra viale Lungomare del Golfo di Quartu e l’area del cantiere.

Lo stop necessario per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte in prossimità dell’ingresso di Quartu al parco di Molentargius e parte da lunedì 4 novembre fino a al 30 novembre prossimo.