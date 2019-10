Monserrato, il grande giorno di Is Animeddas per i bambini: la vera Halloween sarda con una mega sfilata

Monserrato: attività ludico didattiche per i più piccoli dedicate ad Is Animeddas. Alle 18 il raduno in via del Redentore, poi la grande sfilata dei bambini con Is Animeddas per le vie di Monserrato.

All’interno della terza edizione “Is Animeddas” ìdeata dall’Assessorato al Turismo con delega all’Assessora Maristella Lecca, anche l’Assessorato alla Politiche Sociali con delega a Tiziana Mori ha ritenuto opportuno contribuire alla realizzazione della festa storica e popolare ideando eventi ludici e didattici partendo a coinvolgere la prima infanzia.

Obiettivo della nuova Amministrazione Locci consiste infatti nel creare delle iniziative dirette a rafforzare l’istituzionalizzazione dell’evento tradizionale “Is Animeddas”, che vedranno il coinvolgimento diretto non solo dei bambini ma amche delle famiglie e dei nonni.

Oggi il programma presentato dall’Assessorato alle Politiche sociali e del Lavoro, Famiglia e Ufficio Europa, prevede le seguenti attività da svolgersi presso le seguenti strutture comunali:

– Presso l’Asilo Nido Comunale di Via Capo D’Orso/Via Capo Coda Cavallo sono state programmate, in collaborazione con il Consorzio Solidarietà, delle letture a tema, delle attività educative di conoscenza della frutta della stagione legata alla tradizione di Is Animeddas, con la realizzazione di un sacchettino contenente caramelle e frutti;

– Presso la Biblioteca e Mediateca comunale, sono state programmate delle letture con animazione a tema dell’evento Is Animeddas, destinate a tutti le bambine e bambini di età 0/5 anni, favorendo la partecipazione attiva dei genitori e delle nonne e nonni.

Come sottolinea l’assessore Mori “la promozione delle richiamate iniziative per la celebrazione dell’evento Is Animeddas, rientra nel più ampio impegno politico dell’amministrazione comunale guidata dal nostro Sindaco Tomaso Locci di costruire una “Città Amica dei Bambini”, con lo scopo di migliorare il benessere dei bambini presenti nel territorio del Comune di Monserrato, e per tali motivi creeremo periodicamente attività ad essi dedicate”.