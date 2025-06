Una strada simbolo della modernizzazione urbana, ma che oggi è diventata il bersaglio delle critiche dei residenti. Via dell’Autonomia Regionale, in seguito ai lavori di riqualificazione, versa in condizioni che molti cittadini definiscono di abbandono totale. A sollevare il caso è Davide, che denuncia pubblicamente il degrado dell’area: “Via dell’Autonomia è in condizioni pessime nonostante i recenti lavori. Le piste ciclabili sono inutilizzabili perché invase da erba altissima, le rotatorie hanno il prato completamente secco, così come gli alberi. Tutto appare trascurato. Sono soldi pubblici buttati per realizzare un’opera che ora è già in stato di abbandono. Le canne stanno invadendo il tratto ciclopedonale, rendendolo inaccessibile”, afferma. Ma non è tutto. Lungo un tratto della pista pedonale e ciclabile, fa notare ancora Davide, è presente una striscia separatrice realizzata con pietre di Carrara posizionate direttamente sulla terra, “senza l’uso del telo pacciamante, per cui l’erba cresce in mezzo, compromettendo l’estetica e la funzionalità del percorso”. Le immagini diffuse parlano chiaro: la manutenzione è praticamente assente. Il progetto, che avrebbe dovuto valorizzare uno dei principali assi viari di Quartu, rischia di trasformarsi in un emblema di incuria e cattiva gestione dei fondi pubblici.