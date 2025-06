Traffico rallentato, carreggiate ristrette e parcheggi ridotti: sono in arrivo settimane complicate per automobilisti e residenti nella zona di Viale Bonaria, ma non solo: le ripercussioni di restringimenti e interruzioni, compresa la soppressione di una fermata dell’autobus, faranno sentire conseguenze su tutta la città, già messa a dura prova da ingorghi e intasamenti dovuti ai cantieri.

Dal 12 giugno al 12 luglio, infatti, partiranno i lavori per la realizzazione del collegamento tra la fermata Repubblica e la stazione RFI della metropolitana leggera, un’opera attesa ma che porta con sé inevitabili disagi alla circolazione.

Il nodo più critico sarà all’incrocio con Viale Cimitero, dove la carreggiata verrà ridotta a una sola corsia, larga 3,50 metri. Contestualmente, scatteranno il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso, mentre la corsia riservata al trasporto pubblico sarà temporaneamente chiusa.

Ulteriori modifiche interesseranno via della Stazione Vecchia: all’intersezione con Viale Bonaria sarà obbligatorio svoltare a destra, fatta eccezione per autobus e taxi, che potranno proseguire normalmente lungo il loro percorso.

Il Comune assicura che la sicurezza dei pedoni sarà garantita e che i percorsi pedonali resteranno fruibili. Verrà inoltre installata una segnaletica dedicata per indicare i percorsi alternativi e limitare i disagi alla circolazione.